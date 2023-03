A defesa de Manuel Pinho admite que o ex-governante praticou crimes de fraude fiscal invocados no caso EDP, mas lembra que foi tudo regularizado e nega qualquer corrupção, segundo o requerimento de abertura de instrução (RAI) apresentado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, o antigo ministro da Economia (entre 2005 e 2009) — acusado neste processo de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal —, Manuel Pinho assume claramente a fuga ao fisco. “O arguido assume que recebeu quantias do GES que não declarou fiscalmente, com a consequência de não pagar sobre tais montantes os impostos devidos.”

Não vale a pena ‘dourar a pílula’: o arguido cometeu, ao longo de vários anos, crimes de fraude fiscal, tendo ’embarcado’ num esquema global dentro do GES, em que os pagamentos de parte das remunerações e de prémios eram feitos ‘por fora'”, lê-se ainda no RAI submetido.

De acordo com o jornal Público, no documento a defesa de Pinho justifica ainda a prática do crime como resultado de uma “prática corrente” com “origem histórica” dentro do Grupo Espírito Santo: “Grande parte dos quadros superiores do BES era paga nesses termos, assim como muitos terceiros que se relacionavam com o grupo, como hoje é do conhecimento público, sem que o arguido tenha de estar a denunciar quem quer que seja”.

