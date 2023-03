A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares foi nomeada “campeã” do movimento “SheDecides”, formado pelos governos dos Países Baixos, da Dinamarca e da Suécia para contrariar recuos nos direitos das mulheres, anunciou esta quinta-feira o Governo.

O movimento, criado em 2017 em prol dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, tem como objetivo “estimular a sociedade para que todas as raparigas e mulheres consigam tomar, de forma informada e livre, as decisões sobre o seu corpo e sobre a sua vida“, especifica, em comunicado, o ministério tutelado por Ana Catarina Mendes.

Escolhidos por indicação dos restantes membros, os Campeões do SheDecides são personalidades com ação destacada nos direitos das mulheres, não apenas através da palavra, como por atos concretos, leis e políticas que promovem e abrem caminhos para que cada menina e cada mulher tenha cada vez mais acesso à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos durante todo o ciclo de vida, incluindo acesso a informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva, métodos de contraceção, possibilidade de aborto seguro e educação sexual abrangente”, lê-se no documento.

Da lista de distinguidos fazem parte Alexander De Croo, primeiro-Ministro belga, Harjit S. Sajjan, ministro do Desenvolvimento Internacional do Canadá, Ville Skinnari, ministro do Desenvolvimento e Comércio da Finlândia e Svenja Schulze, ministra da Cooperação Económica e do Desenvolvimento da Alemanha.