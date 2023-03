O antigo primeiro-ministro José Sócrates acusa o Estado de ser “diretamente responsável por quase nove anos dos dez que, até hoje, durou” a Operação Marquês, processo no qual o antigo governante chegou a ser indiciado por 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada — a maioria dos quais acabou por cair, em abril de 2021, na sequência da fase de instrução.

Num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no Diário de Notícias, José Sócrates fala em abstrato sobre o estado da justiça em Portugal, deixando a única referência direta ao processo que o envolve para um post-scriptum.

“O processo Marquês vai fazer dez anos. O inquérito durou quatro. A instrução durou três e meio. A disputa de ‘competência negativa’ entre juízes, para determinar quem era o titular do processo, durou oito meses. O juiz que fez a instrução concedeu quatro meses ao Ministério Público para fazer o recurso. Feitas as contas, que são fáceis de fazer, o Estado é diretamente responsável por quase nove anos dos dez que, até hoje, durou o processo. O discurso das ‘manobras dilatórias’ da defesa tem um sério problema com os factos”, diz Sócrates.

