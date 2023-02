Paula Teixeira da Cruz ficou surpreendida com os sucessivos casos que envolveram o Governo nos últimos anos e diz que nos estamos a aproximar de uma “crise profunda”. Em entrevista ao programa Justiça Cega, da Rádio Observador, a ex-ministra da Justiça entre 2011 e 2015 censura duramente os executivos de António Costa por não terem um “pensamento global” sobre a Justiça e por não terem feito uma única reforma.

Teixeira da Cruz não poupa nas críticas à sua sucessora, Francisca Van Dunem, por ter tomado posse como juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça quando ainda era ministra, tendo-se aposentado sem nunca ter exercido funções como conselheira. E diz que o Governo nomeou para a direção nacional da Polícia Judiciária vários ex-membros de gabinetes ministeriais. “Isso não é saudável”, enfatiza.

A ex-dirigente nacional do PSD defende uma reforma ampla para combater as manobras dilatórias e potenciar a eficiência do processo penal, nomeadamente nos grandes casos da criminalidade económico-financeira. E quer uma reflexão profunda sobre o papel do Tribunal Constitucional, questionando mesmo a sua continuidade ao defender que podia ser criada uma secção constitucional no Supremo Tribunal de Justiça. E lamenta não ter conseguido institucionalizado o crime do enriquecimento ilícito.

