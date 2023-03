Foi bom, podia ter sido melhor: Patrícia Mamona ficou este sábado no terceiro lugar da final do triplo salto nos Europeus de Pista Coberta que estão a decorrer em Istambul e conquistou a terceira medalha para Portugal depois dos ouros de Pedro Pablo Pichardo e Auriol Dongmo.

A atleta portuguesa fez a terceira melhor marca da final, com 14,16 metros, e não conseguiu bateu a concorrência para revalidar o título europeu que tinha conquistado há dois anos em Torun. Mamona começou a competição com o salto que lhe deu o bronze, baixou na segunda e terceira tentativas para 13,98 e 13,63, registou um nulo, fez 13,90 no quinto salto e fechou a competição também abaixo dos 14 metros. Tuğba Danismaz, da Turquia, ficou com o ouro (14,31), enquanto que a italiana Dariya Derkach (14,20) carimbou a medalha de prata.

Turkish delight! ???????????????????????? Tugba Danismaz wins triple jump gold for Turkey in #Istanbul2023! ???? pic.twitter.com/YpWdVqQy27 — European Athletics (@EuroAthletics) March 4, 2023

Ao todo, a atleta tem agora cinco medalhas em Europeus: ouro (2016) e prata (2012) ao Ar Livre e ouro (2021) e bronze (2017 e 2023) em Pista Coberta, acrescentando-se a medalha de prata alcançada nos Jogos Olímpicos de Tóquio que é até agora o ponto alto de toda a carreira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda na sexta-feira, na antecâmara da final e depois de ter garantido a qualificação com uns 14,09 metros que ficaram muito longe do que pode fazer, a atleta de 34 anos tinha-se mostrado confiante. “Estava a sentir que podia saltar mais e foi por isso que arrisquei fazer um segundo salto. Porque, embora não necessitasse, queria fazer a marca de qualificação direta. Foi um nulo milimétrico. Agora é esquecer o que aconteceu. O primeiro passo está dado, tenho de pensar na final, fazer um reset e dar o meu melhor”, atirou Mamona, que chegou a Istambul com a melhor marca europeia do ano a par da ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, 14,41 metros.

Com o bronze de Patrícia Mamona no triplo salto, Portugal leva agora três medalhas nos Europeus de Pista Coberta de Istambul, acrescentando os ouros de Pedro Pablo Pichardo também no triplo salto e de Auriol Dongmo no lançamento do peso. Adicionalmente, destacam-se os quartos lugares de Tiago Luís Pereira no mesmo triplo salto e de Jéssica Inchude no mesmo lançamento do peso. Também este sábado, Marta Pen Freitas ficou na 6.ª posição nos 1500 metros.