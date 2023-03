O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, informou a Assembleia Municipal do Porto — como obriga o Estatuto dos Eleitos Locais — de que vai ser comentador da TVI. No email enviado pelo diretor municipal da Presidência, a pedido do presidente da autarquia e ao qual o Observador teve acesso, é explicado que esta atividade será exercida entre a 1 de março de 2023 e 31 de dezembro de 2024.

Fontes da oposição autárquica a Rui Moreira, ouvidas pelo Observador, veem nesta movimentação de Rui Moreira o facto de o presidente da câmara da invicta querer “voltar a ter um palco nacional para depois ser candidato às eleições Europeias ou, pelo menos, ser falado para candidato”. Há, no entanto, uma nuance: se o contrato durasse um ano, acabaria exatamente dois meses antes das eleições para o Parlamento Europeu, mas Rui Moreira faz questão de dizer que será comentador televisivo até ao final de 2024, de forma a evitar qualquer leitura.

O nome de Rui Moreira começou a ser falado como hipótese para uma candidatura às Europeias nas listas do PSD logo na semana a seguir à eleições internas que elegeram Luís Montenegro, como na altura contava o Observador após ouvir sociais-democratas próximos do então recém-eleito líder social-democrata.

Rui Moreira já tinha sido comentador da TVI24 entre dezembro de 2020 e o verão de 2021, altura em que suspendeu a participação por se aproximar o período eleitoral das autárquicas de 2021, quando foi recandidato à câmara do Porto. O autarca não voltaria ao espaço de comentário fixo após a reeleição. Esse regresso acontecerá agora.