Candidato precisa-se. Os cenários para Montenegro travar a difícil batalha das Europeias

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Faltam quase dois anos, mas a máquina já está a funcionar. O novo ciclo eleitoral já começou e para a nova liderança do PSD só há uma meta possível: vencer as Europeias. “O Luís [Montenegro] quer ganhar, disso não há dúvidas. Ele sabe que é fundamental para depois vencer as legislativas”, diz um dos principais apoiantes do novo líder do PSD. “Falta saber como e com quem“, lembra outro membro do inner circle de Montenegro. Há na equipa do novo líder quem também defenda que é “extemporânea” a discussão, mas todos admitem que o novo presidente do PSD já tem “ideias na cabeça” sobre as Europeias. É preciso um candidato forte e já há vários cenários a ser ponderados nas hostes montenegristas.

A equipa de Luís Montenegro já identificou as principais dificuldades para o embate das próximas Europeias: um PS a querer uma “hegemonia total” e “respaldado pela maioria”, a “desmobilização das bases” do PSD (algo que vão tentar contrariar nos próximos dois anos), o “crescimento do Chega e da IL” e uma “teoria da compensação” em que o antigo eleitorado centrista favoreça o CDS em choque pelo desaparecimento da AR. A estratégia e os vários cenários equacionados partem desta difícil realidade.

Luís Montenegro reconhece ainda que fazer melhor do que em 2019, não chega, já que o resultado foi historicamente baixo: menos de 22% dos votos. O objetivo é, mesmo, o primeiro lugar. Falta o candidato.

A hipótese out-of-the-box: o candidato Moreira

Nos últimos quatro dias de campanha das internas do PSD, Luís Montenegro encontrou-se por duas vezes com Rui Moreira: num almoço informal na Casa do Roseiral, a 24 de maio, e numa conversa nos Paços do Concelho, a 25. O presidente da câmara do Porto recebe muitos políticos-candidatos (aconteceu nas Presidenciais e nas Legislativas) em plena campanha eleitoral, mas o facto de ter recebido um candidato a umas eleições internas teve de imediato várias leituras nas hostes sociais-democratas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há uma primeira razão para esta aproximação que está relacionada com o pragmatismo de Rui Moreira. O presidente da câmara do Porto precisava dos votos do PSD (da abstenção) para conseguir aprovar a saída da autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), o seu mais recente cavalo de batalha. Conseguiu-o contra a vontade do antigo candidato à autarquia (Vladimiro Feliz, que apoiou Jorge Moreira da Silva nas diretas), mas com o apoio do presidente da distrital do PSD/Porto e apoiante de Luís Montenegro, Alberto Machado.

Apenas três dias depois das diretas que ditaram a sucessão de Rui Rio, os deputados municipais do PSD, fiéis a Alberto Machado, abstiveram-se na Assembleia Municipal do Porto, o que foi essencial para Rui Moreira consumar o “ANMPexit”. Esta nova aliança — que pode ser útil a Moreira em outros momentos do atual mandato — foi vista por Luís Montenegro como uma oportunidade. Isto porque um acordo com Rui Moreira — em que este tivesse uma palavra a dizer sobre o candidato apoiado pelos sociais-democratas — pode ser fundamental para que o PSD consiga reconquistar a segunda autarquia do país nas autárquicas de 2025.