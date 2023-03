A Associação de Turismo de Lisboa (ATL) antecipa uma geração de riqueza de 17,4 mil milhões de euros, este ano, graças ao turismo na capital. É um aumento de 6% face a 2022 – e não se está a contar com o impacto da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento que se realiza em agosto.

As estimativas estão num relatório da ATL que é noticiado esta segunda-feira pelo Diário de Notícias. Depois da descida nas receitas turísticas nos anos da pandemia – 4,68 mil milhões em 2020 e 6,88 mil milhões em 2021 –, as receitas do turismo na capital saltaram para 16,4 mil milhões no ano passado.

A Associação de Turismo de Lisboa espera, a partir deste ano, voltar “ao ritmo anual de crescimento previsto no plano estratégico (6%)“, um ritmo que deverá fazer com que esta atividade gere mais de 20,7 mil milhões de euros em 2026.

Em 2022, a expectativa da ATL é que cada turista gaste 911 euros na estadia. “Partindo de um valor de 843 euros de gasto médio individual com a estadia na região de Lisboa em 2018, o plano estratégico estabelecia como objetivo para 2024 alcançar uma taxa de crescimento médio anual de 3%”, diz o relatório, que indica que o objetivo será atingir um valor de 995 euros em 2026.

Estes são números que “não contam com o impacto direto da Jornada Mundial da Juventude e a Associação Turismo de Lisboa não tem nenhum estudo específico”, explicou fonte da ATL ao Diário de Notícias. Porém, o evento terá um impacto positivo para o turismo em Portugal, a prazo: “a crescente notoriedade e capacidade de atração do destino. será excecionalmente reforçada pela realização da Jornada Mundial da Juventude, que projetará a imagem de Lisboa para todo o mundo”.