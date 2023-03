A memória que fica da moda na festa dos Spirit Awards é que aumentou o volume do brilho, mas baixou a criatividade e a vontade de surpreender deu lugar à segurança (e aos fatos). Esta festa tem lugar em Santa Mónica, na Califórnia, de frente para o mar, e a passadeira até é azul clara em vez do tradicional vermelho, por isso manda a tradição que se goze de alguma descontração, mesmo a apenas uma semana dos Óscares.

Os Film Independent Spirit Awards destacam o cinema independente norte-americano e aconteceram este sábado. Não faltaram algumas das grandes estrelas da época de prémios deste ano. Cate Blanchett cumpriu a sua etiqueta de passadeira vermelha e usou um look reutilizado. Desta vez um fato de Loewe que já havia usado no Festival de Cinema de Cannes, em 2018, e liderou a tendência dos fatos, que esteve em destaque. Aubrey Plaza usou um clássico conjunto Saint Laurent, Jamie Lee Curtis preferiu uma versão mais divertida com um fato estampado em tons de cinza da marca Libertine. Marisa Tomei usou um conjunto de calças e casaco preto, mas no seu caso foi o top em pérolas que se destacou. Jenny Slate trouxe ainda uma outra versão, uma criação do designer norte-americano Thom Browne.

Outra tendência que se desenhou ao desenrolar desta passadeira azul foi a aposta no brilho, com uma série de vestidos com luz própria. Claire Foy com o seu vestido Carolina Herrera e Haley Lu Richardson com um look de duas peças, optaram pelo prateado total. Jodie Turner-Smith não ficou prelo brilho e usou também plumas. O vestido de Ayo Edebiri parecia uma construção em flores douradas de Oscar de la Renta e Beatrice Grannò conquistou com um look Gucci que parecia transportá-la da década de 1980 para 2023 e Gabrielle Union usou um vestido da mesma marca num poderoso tom de roxo. E até Malala Yousafzai se deixou encantar por reluzentes bordados.

Não deixemos de referir o vestido Gucci azul escuro que abraçou Michelle Yeoh em ondas de tecido, em contraste com o arrojado vestido Loewe que Taylor Russell usou, uma espécie de pincelada negra que envolveu o corpo numa silhueta escultural.

Na galeria publicada no topo deste artigo pode ver os melhores looks dos Spirit Awards 2023.

Há uma semana aconteceu a cerimónia de entrega dos prémios SAG. Para trás, nesta maratona de passadeiras vermelhas do cinema, ficaram também os Globos de Ouro, os Critic’s Choice Awards e os BAFTA. Dentro de uma semana tem lugar a aguardada entrega dos Prémios da Academia, os Óscares, entregues a 12 de março.