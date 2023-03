O Novo Banco fechou o ano de 2022 com lucros de 560,8 milhões de euros, mais do que o triplo do resultado obtido no ano anterior, confirmou esta quinta-feira a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O aumento das taxas de juro cobradas nos créditos, que foi mais rápido e pronunciado do que a subida do custo de financiamento do banco (incluindo aquilo que pagou pelos depósitos), impulsionou a margem financeira do banco, sobretudo na reta final de 2022.

Em 2021, o Novo Banco já tinha tido o seu primeiro exercício positivo com um lucro de quase 185 milhões de euros. Mas os resultados de 2022, em linha com o que aconteceu na generalidade dos outros bancos a operar em Portugal, subiram de forma expressiva apoiados na margem financeira e na cobrança de comissões, que aumentou 3,8%.

A margem financeira, um indicador decisivo que reflete a diferença entre os juros que o banco cobra pelos créditos que concedeu e aquilo que o banco paga para se financiar (depósitos, BCE, etc), aumentou 9,1% na comparação homóloga. Porém, o banco acrescenta que no quarto trimestre deu-se um aumento da margem financeira na ordem dos 59%, em relação ao terceiro trimestre – uma aceleração que se explica pelo ajustamento das prestações de crédito pagas pelas famílias e empresas que têm créditos com taxa variável e que se acentuaram sobretudo na segunda metade do ano.

O Novo Banco, que não vai fazer conferência de imprensa de apresentação destes resultados, diz que a margem financeira subiu à boleia de uma “melhoria da taxa média dos ativos“, isto é, os juros cobrados nos créditos. Esse efeito “mais que compensou o aumento do custo de financiamento“, o que inclui as taxas dos depósitos, os custos das emissões de dívida nos mercados financeiros e a alteração das taxas de juro do financiamento extraordinário atribuído pelo Banco Central europeu (TLTRO III).

