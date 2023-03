O Patriarcado de Lisboa recebeu uma lista de 24 nomes enviada ao cardeal-patriarca da capital, D. Manuel Clemente, pela Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Igreja. Cinco padres estão no ativo, mas não vão ser afastados para já, pedindo a arquidiocese mais dados à Comissão Independente.

Em comunicado, o Patriarcado informa que, dos 24 nomes, “oito são de sacerdotes já falecidos, dois são sacerdotes doentes e retirados, três de sacerdotes sem qualquer nomeação, cinco são de sacerdotes no ativo, quatro são nomes desconhecidos e um dos nomes refere-se a um leigo e outro a um sacerdote que abandonou o sacerdócio”.

Assim sendo, o Patriarcado “solicitou à Comissão Independente” mais dados que permitam entregar ao cardeal-patriarca “recomendações que lhe permitam fundamentar a proibição do exercício público do ministério dos sacerdotes no ativo e assunção das devidas responsabilidades no apoio e respeito pela dignidade das vítima”.

O Patriarcado aguarda agora “com carácter de urgência a resposta da Comissão Independente”.

Para além disso, o Patriarcado de Lisboa dá conta de que assinalou um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), estando determinado em “erradicar o drama dos abusos contra menores e adultos vulneráveis”.

Com esta iniciativa, o Patriarcado deseja também “prestar a todas as vítimas, que permanecem no centro de todas as prioridades do trabalho desenvolvido por esta Comissão Diocesana”.