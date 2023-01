De 30 segundos na pandemia à nomeação para os Óscares: o produtor de "Ice Merchants" conta a história do filme e da cooperativa que o gerou

Falámos com Bruno Caetano, da produtora COLA. Em entrevista, explica como este coletivo foi formado, descreve o nascimento do filme de João Gonzalez e fala-nos do cinema de animação português.