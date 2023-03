Três pessoas foram transportadas para o hospital e uma continua desaparecida depois de uma explosão numa casa em Swansea, no País de Gales. De acordo com a Sky News, duas habitações ficaram praticamente destruídas na sequência do incidente, cuja origem está a ser investigada mas que estará relacionada com uma explosão de gás no interior de um apartamento.

“Os nossos pensamentos estão com todos os afetados pelo incidente desta manhã. Gostaríamos de agradecer à comunidade pelo seu apoio enquanto este incidente está em desenvolvimento”, acrescentou a polícia, sem esclarecer se as vítimas sobreviveram ao incidente. O Corpo de Bombeiros do Centro e Oeste do País de Gales está a acudir nas operações de busca e salvamento da pessoa desaparecida.

A polícia de Gales do Sul, a região do país britânico em que a explosão se registou, confirmou o incidente nas redes sociais e informou que recebeu os primeiros alertas por volta das 11h20. O estrondo foi ouvido num raio de quilómetros em torno da casa onde se registou a explosão: de acordo com o jornal britânico, o som foi ouvido a pelo menos 13 quilómetros do local.

As imagens que chegam do local mostram os destroços das casas que foram atingidas pela explosão. As autoridades pediram à população que não se aproxime do local, onde também estão os Serviços Galês de Ambulância. Os residentes nas vizinhanças das casas foram instruídos a saírem de casa e podem encontrar refúgio num centro de acolhimento criado pelos serviços de emergência.