A primeira mão provou-o: é difícil, sim, mas não impossível. O Sporting saiu vivo de Alvalade contra o líder da Premier League, o Arsenal, com um empate a dois golos. Os leões até estiveram a vencer e por pouco não levaram mesmo vantagem na bagagem para Londres. Agora vai ser a doer na capital inglesa, mas o Sporting já provou que consegue sair feliz de eliminatórias na terra de Sua Majestade. É um grande jogo para ouvir aqui, em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca depois das 19h30, com a ajuda de Augusto Inácio, que fica encarregue de entregar o Relatório de Jogo no fim. Como sempre, o ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos e deixa o resumo em mais uma edição do Sem Falta. E também na Rádio Observador há bancada e o líder da claque leonina é João Castro, autor do podcast Sporting160.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo do jornalista Miguel Cordeiro. O relato da partida tem as vozes dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.