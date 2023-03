Comida espalhada pelo chão que até chegou ao teto. Um episódio de “turbulência severa”, por conta das “condições atmosféricas adversas”, fez, esta quinta-feira, 10 feridos num voo da TAAG entre Luanda e Lisboa.

Em comunicado, a companhia aérea informa que o voo DT 652 Luanda-Lisboa passou uma “zona de turbulência severa” quando sobrevoava a República Democrática do Congo. Os passageiros estavam a comer no momento em que ocorreu a turbulência, o que causou o caos dentro do avisão. De acordo com o Novo Jornal e pelas imagens publicadas nas redes sociais, os carros de serviços às refeições chegaram a ser projetados no ar.

Desde que o avião descolou do aeroporto de Luanda, a turbulência foi uma constante durante a viagem, tendo apenas acalmado pouco tempo antes da chegada a Lisboa.

Dois membros da tripulação e oito passageiros ficaram feridos, tendo um deles recebido os primeiros socorros dentro do avião de um médico que ia a bordo. Na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, a TAAG indicou que estavam à espera dos passageiros uma ambulância e uma “equipa médica”, que observou os passageiros. Nenhum ficou ferido com gravidade.

No comunicado, a TAAG garante que “irá continuar a acompanhar estas situações, estando internamente a levantar relatórios de segurança e planos de contingência para os voos condicionados devido as condições meteorológicas sinalizadas”.