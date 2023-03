O espetáculo de Ricky Gervais em Lisboa, o primeiro do humorista em Portugal, já tem local e data marcada: será a 28 de outubro, na Altice Arena. A venda de bilhetes começa no dia 31 de março, a próxima sexta-feira, a partir das 10h00. As datas dos espectáculos na Europa foram confirmadas pelo humorista no Twitter.

O humorista inglês, de 61 anos, autor de séries como “The Office” ou “After Life”, mostra o espetáculo “Armageddon” por cidades como Nova Iorque, Dublin, Liverpool ou Barcelona, numa digressão que o vai ocupar em 2023. Também no Twitter, o comediante já tinha adiantado que, finda a tour, “Armageddon” vai chegar em 2024 à Netflix.

Sabe-se pouco sobre este novo solo de stand-up, que se segue a “Ricky Gervais: SuperNature”, solo que o comediante inglês estreou na Netflix no ano passado e que levou a que Gervais fosse acusado de transfobia. Sobre as piadas consideradas ofensivas, Gervais afirmou à BBC que “a comédia serve para desanuviar”. “Falo de assuntos tabu porque quero levar o público a um sítio onde nunca foi antes, nem que seja por um segundo. As pessoas só se ofendem quando confundem o assunto de uma piada com o alvo real”, disse então.

Por enquanto, “Armageddon” tem sido apresentado essencialmente no Reino Unido e na Irlanda e já se sabia que ia chegar aos Estados Unidos em 2023. De acordo com uma crítica publicada no jornal The Guardian, um dos temas deste novo show é “imaginar como tudo pode acabar para esta nossa espécie narcisista”.

Ricky Gervais é um dos nomes maiores do humor atual. É o autor de séries como a versão britânica de “The Office” (2001-2003), “Extras” (2005-2007), “Derek” (2012-2014) e “After Life” (2019-2022), cuja terceira e última temporada se estreou há um ano. Gervais distinguiu-se desde sempre pelo humor ácido e de observação, mas é também conhecido o seu ateísmo, bem como o seu trabalho na defesa dos animais. Apresenta regularmente cerimónias de prémios, como é o caso dos Globos de Ouro.