O humorista norte-americano Richard Lewis, que protagonizou a sitcom “Curb Your Enthusiasm”, morreu esta quarta-feira, aos 76 anos, vítima de um ataque cardíaco, na sua casa em Los Angeles, avança a Variety.

“A sua mulher, Joyce Lapinsky, agradece a todos o amor, a amizade e o apoio e pede privacidade neste momento”, disse Jeff Abraham, o representante do humorista. Lewis anunciou, em 2023, que lhe tinha sido diagnosticada a doença de Parkinson. Ex-consumidor de cocaína, também reconheceu em público que lutava contra os vícios das drogas e do álcool.

Para além de vários espetáculos de stand up, Lewis protagonizou “Curb Your Enthusiasm”, onde contracenou com Larry David, um dos criadores da série “Seinfeld”. Richard Lewis era conhecido pelo seu estilo de comédia autodepreciativo.

Ganhou destaque nos anos 80 e 90 com aparições no “The Tonight Show”. Em 1989, assumiu o papel de protagonista na sitcom da ABC “Anything but Love”.