Durante quatro anos, o comediante Diogo Batáguas alimentou uma rubrica mensal no seu canal do Youtube em que analisava humoristicamente os temas que marcavam o mês. Visto por cerca de 400 mil pessoas, o Relatório DB tornou-se um autêntico fenómeno até ter terminado em dezembro de 2022, deixando refém um séquito de fãs que via neste “vídeo-resumo” uma forma de acompanhar a atualidade noticiosa — algo que o comediante de 38 anos sempre encarou com apreensão.

“Eu não sei de nada porque já não há relatório”, “O mundo precisa do relatório”, “Sinto-me desinformado da atualidade, Batáguas, volta com o Relatório DB, por favor”, lê-se na caixa de comentários do Instagram do humorista de Almada, que no início do mês publicou uma fotografia com uma descrição sucinta: “Tanto conteúdo”.

O teaser cumpriu-se esta segunda-feira. Diogo Batáguas está de volta ao Youtube, à análise da atualidade informativa com filtro humorístico, aos sketches e inside jokes que foram crescendo com a comunidade que o acompanha. “Não é o Relatório, tem outro nome. É sobre a atualidade, mas vai ser divertido”, explica ao público segundos antes de começar a gravar. Cerca de 60 pessoas escolheram passar a noite num armazém no Lumiar, em Lisboa, a assistir à gravação do primeiro Conteúdo do Batáguas, o novo programa do humorista, produzido pela Kilt, a agência responsável por webséries como O Resto da Tua Vida, Clube da Felicidade e Vai Correr Tudo Bem ou o programa Falsos Lentos.

