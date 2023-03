Alerta spoiler: este artigo revela vários detalhes do primeiro episódio da quarta temporada de Succession. Se ainda não viu, não levamos a mal que regresse mais tarde.

O look Proenza Schouler de Naomi, os blusões Canali de Connor, os óculos Matsuda de Roman, os fatos Armani de Shiv ou as camisolas Loro Piana de Kendall. À entrada da quarta temporada de Succession, o minimalismo luxuoso volta a desfilar ombro a ombro com outros pontos de interesse na saga da família Roy. Mas coube a um pequeno faux pas na escolhas de moda (neste caso um enorme pormenor) concentrar atenções no episódio de arranque. Quando uma carteira da britânica Burberry se torna alvo de chacota, torna-se também rapidamente um assunto na internet (há até quem já a tenha batizado de “carteira Succession”).

“O que é que tem mesmo lá dentro? Sapatos rasos para o metro? A marmita do almoço? Quer dizer, Greg, é monstruoso. É gigantesco. Podias levar aquilo para acampar. Deslizá-lo pelo chão depois de um assalto ao banco.”, critica Tom Wambsgans (Matthew Macfayden) numa das melhores cenas do primeiro episódio. O acessório em questão é o Title Vintage check medium tote bag, uma carteira Burberry “ridiculamente espaçosa“, continuaria Tom, que pode encontrar por 2.354 euros ou ascender aos 2.889 euros, usado pela companhia do primo Greg (Nicholas Braun) no evento em questão, a festa de aniversário do patriarca Logan.

Provando que os pilares de um estilo exemplar vão além dos zeros presentes numa etiqueta, nem o valor convence a dinastia. Ao desprezo pelo tamanho, exagerado para a ocasião, juntar-se-ia o desdém pela logomania e por padrões que denunciam a marca e identificam classes sociais num piscar de olhos, e ainda a forma desleixada como é carregada — regras não escritas que se devem manter inquebráveis, como recomendaria a fauna do cocktail. Por outras palavras: foi a escolha de guarda-roupa perfeita para ilustrar o fosso entre estratos.

That handbag was so perfectly chosen. It’s exactly off in the right way. I can’t stop thinking about it #SuccessionHBO — Camilla Blackett (@camillard) March 27, 2023

A escolha da personagem Bridget (Francesca Root-Dodson, que opta ainda por um vestido com padrão florido da marca Sandro), tornou-se viral em pouco tempo — e foi apenas um dos passos em falsos (incluindo o pedido para tirar uma selfie com o aniversariante). Entretanto, a Variety enumera alternativas de carteiras dignas de um encontro de milionários, enquanto se multiplicam referências à tendência cunhada já este ano pela revista Town&Country, o estilo “Low Key Rich Bitch”, ou LKRB, que prefere a discrição da artesania de excelência e os padrões de alta qualidade do “quiet luxury”, a que são fiéis emblemas como Brunello Cuccinelli, Tom Ford ou Hermès.

Ainda assim, segundo a Harper’s Bazaar, a popularidade deste acessório cresceu desde que gozou destes minutos de fama. Já a Variety, faz a revisão dos memes e interroga-se se esta é a pior carteira da ficção. Quanto à Vogue, explica que, como em quase tudo no domínio do estilo, “não é a peça em si, é a forma como é usada”.

The premiere episode of #Succession proved an It bag means nothing if you carry it the wrong way https://t.co/FydXWMn0qs — Vogue Magazine (@voguemagazine) March 28, 2023

Contrary to Tom Wambsgans's opinion, sometimes you do really need a capacious bag. (1/5) @succession pic.twitter.com/XUHxtQYAYP — SSENSE (@SSENSE) March 28, 2023

Se quiser agarrar esta e outras peças em destaque nesta quarta temporada, títulos como a W explicam o que comprar e onde.