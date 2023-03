Escrever este texto é mais ou menos como um jogo de mímica. Há palavras proibidas, sons cuja reprodução em palavras é proibida de forma oficiosa e momentos que não adianta explicar. Primeiro, porque ficariam muito aquém do que se passa na história; segundo, porque qualquer reprodução da narrativa nesta altura do campeonato equivale a um spoiler — e isso equivale, por sua vez, a uma quase-crime.

Mas há coisas que podemos dizer, até porque já o sabíamos. É o fim de uma era. Não da era dos Roy, que poderão viver no nosso imaginário para lá do último capítulo, mas sim o fim do reinado de uma das melhores séries da última década. Quem ainda torcia o nariz a “Succession” (provavelmente apenas as pessoas que não lhe deram uma oportunidade), deixa de ter argumentos nesta quarta e última temporada, que se estreia na HBO Max esta segunda-feira, 27 de março. Já vimos os quatro primeiros episódios (disponibilizados aos jornalistas) e explicamos-lhe porque é que vai valer a pena seguir o final deste enredo semana após semana (mas não revelamos segredos).

A última ceia servida com surpresas que ninguém vê chegar

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.