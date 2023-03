Na região espanhola das Astúrias, 35 concelhos registaram, apenas na manhã desta sexta-feira, 121 incêndios florestais, mais 31 do que na noite passada. Segundo as autoridades, a onda de incêndios foi provocada, propositadamente, por incendiários com “conduta criminosa”, deixando 375 pessoas desalojadas na zona oeste das Astúrias e levando ao corte de várias autoestradas, incluindo a que faz ligação com a Galiza.

⚠️????????????????????????????????́???? ????????????????????????????????????

116 incendios en 35 concejos ⛔️‼️Continua cortada la A-8 en Cadavedo #Valdes‼️

⛔️N-634 en Trevías (Valdés)

⛔️N-632 en Ballota (Valdés)

⛔️As-351 desde Almuña a Merás (Valdés)

⛔️AS-219 hacia Naraval (Tineo) https://t.co/6TKoMccpqp — Principado de Asturias (@GobAsturias) March 31, 2023

As condições meteorológicas, como os ventos fortes, a pouca humidade e as altas temperaturas, que atingiram, esta quinta-feira, níveis recorde (mais de 30º), têm dificultado o combate às chamas, que afetam, sobretudo, os municípios de Allande, Tineo, Villayón e Valdés, a norte de Espanha.

‼️Asturias, en llamas ????. Hay centenares de incendios activos en todo el Principado, provocados intencionadamente. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso para intentar controlar la situación.https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/4N3l3dQ2JS — EM-electomania.es (@electo_mania) March 31, 2023

Durante a madrugada desta sexta-feira, o fogo também atingiu o Monte Naranco, uma serra junto à cidade regional de Oviedo, onde as chamas estavam “descontroladas”, informam os bombeiros ao El Comercio, havendo fortes possibilidades de o fogo danificar os templos católicos de Santa María del Naranco e San Miguel de Lillo, considerados Património da Humanidade pela UNESCO em 1985.

Até agora, segundo o El País, foram mobilizados para esta zona 700 operacionais, incluindo uma Brigada de Reforço de Incêndios Florestais, dezenas de viaturas terrestres, dois aviões de combate a incêndios e cinco helicópteros. Para aumentar a rede de apoio aos desalojados foram criados hospitais de campanha.

Perante este cenário, o ministro dos Assuntos Rurais e Coesão Territorial do Governo das Astúrias, Alejandro Calvo, comentou, nos canais televisivos locais, que os autores por detrás destes crimes “têm conduta criminosa e procuram fazer o maior estrago possível, colocando as pessoas em risco” e que devem ser fortemente condenados.

Também o Presidente das Astúrias, Adrián Bardón, numa publicação na rede social Twitter, acusou os incendiários de serem “verdadeiros terroristas, delinquentes e criminosos”.

Asturias no arde. LA QUEMAN.

Y los responsables son quienes incendian nuestros montes. Son unos criminales, unos delincuentes y como tal serán perseguidos y tratados.

Gratitud infinita para las personas que trabajan en la extinción de los incendios y mi apoyo a los afectados. — ???? Adrián Barbón ???????? (@AdrianBarbon) March 30, 2023

Pedro Sánchez, líder do governo espanhol, também já reagiu, através da mesma rede social, mostrando solidariedade para com as vítimas destes incêndios e agradecendo a prontidão e o trabalho dos bombeiros que lutam contra as chamas.

Acabo de hablar con el presidente @AdrianBarbon para conocer la evolución de los más de 100 incendios que asolan Asturias. Mi solidaridad con las familias afectadas y mi agradecimiento a quienes luchan contra el fuego. Precaución. Sigamos las indicaciones de seguridad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 31, 2023

Sendo Espanha o país com mais área florestal ardida na União Europeia, as autoridades terão proibido o acesso aos trilhos florestais, a circulação de tratores e o uso de maquinarias nas florestas para evitar mais incêndios.