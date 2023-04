Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Ao 402.º dia da guerra, precisamente no Dia das Mentiras, a Rússia assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Ao críticas do lado ucraniano foram chegando ao longo de todo este sábado, com Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, a considerar que é um “estalo na cara da comunidade internacional”.

Por sua vez, Zelensky disse que os “terroristas devem perder” e ser “responsabilizados pelo terror” e não “presidir a lugar algum”. Para o Presidente da Ucrânia, a presidência russa do Conselho de Segurança da ONU é “absurda” e “destrutiva”: “Ontem, o exército russo matou outra criança ucraniana — um menino de cinco meses” e “ao mesmo tempo a Rússia preside o Conselho de Segurança da ONU”.

A presidência é rotativa, com cada um dos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas a assumir o cargo durante um mês. Apesar das críticas da Ucrânia, que pediu que a rotação fosse bloqueada, a Rússia voltou a assumir esse papel.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estes são os principais destaques deste sábado:

Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte (Kim Jong-un), acusou a Ucrânia de ter ambições nucleares, considerando que uma petição ucraniana pró-nuclear é um “apelo para que os EUA” mobilizem esse tipo de armas para o território da Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia conversou este sábado com o homólogo francês, Emmanuel Macron, sobre a “situação na frente de batalha” e sobre os “próximos passos para implementar” a paz. Este sábado, Zelensky anunciou ainda que impôs sanções a mais de 650 indivíduos e entidades legais que trabalham “para a agressão russa”.

A Ucrânia vai comprar 100 veículos blindados de transporte à Polónia. O anúncio do feito pelo primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, no Twitter. “A compra será feita com dinheiro da União Europeia e dos EUA”, escreveu.

Armia Ukrainy kupi od nas 100 sztuk Rosomaków, które są produkowane w Siemianowicach Śląskich. Rosomaki to transportery bojowe z najwyższej półki.

Zapłata za ten zakup będzie z pieniędzy UE i USA. ???????????????????????? pic.twitter.com/FZs7DcWffn — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 1, 2023

O Ministério da Defesa britânico alertou que o “ fracasso” tem sido a tónica do mandato do Valery Gerasimov, o chefe do estado-maior russo que assumiu o comando pessoal da “operação militar especial” na Ucrânia em janeiro.

tem sido a tónica do mandato do Valery Gerasimov, o chefe do estado-maior russo que assumiu o comando pessoal da “operação militar especial” na Ucrânia em janeiro. O Chefe de Estado Maior dos Estados Unidos não acredita numa vitória ucraniana na guerra em 2023. General Mark Milley sublinhou que tropas russas estão a ser “massacradas”, mas mostrou-se reticente quanto a uma eventual vitória ucraniana a curto-prazo: “É uma tarefa muito complicada”.