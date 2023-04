O ex-vice-presidente norte-americano Mike Pence não vai recorrer da decisão de um juiz que o obriga a testemunhar perante o grande júri que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, informou a assessoria. “O vice-presidente Pence não apelará da decisão do juiz e cumprirá a intimação conforme exigido por lei“, disse em comunicado Devin O’Malley, assessor de Mike Pence, contando-se assim que Pence testemunhe sobre os esforços de Donald Trump para anular os resultados das eleições de 2020.

Um juiz federal determinou na semana passada que Mike Pence, que foi vice-presidente de Trump de 2017 a 2021, deveria testemunhar sobre os esforços de Trump para anular os resultados das eleições de 2020, embora tenha ressalvado que o ex-vice-presidente não era obrigado a testemunhar.

A investigação debruça-se sobre a conduta de Trump no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, quando milhares dos seus seguidores invadiram o espaço para tentar impedir a ratificação da vitória eleitoral do atual Presidente, Joe Biden.

O ataque, que provocou cinco mortos e quase 140 feridos, fez com que Pence e Trump se distanciassem depois de o ex-presidente lhe ter pedido que impedisse a ratificação de Biden como novo presidente.

Pence e a sua equipa argumentaram que, ao servir como presidente do Senado em 06 de janeiro, era membro do Poder Legislativo no dia dos distúrbios e, portanto, estava protegido de intimação, mas decidiu não recorrer da decisão judicial.