Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Olá, TikTokers! Cheguei.” A mensagem era simples, direta e anunciava a chegada de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à rede social usada pelos mais jovens. Os objetivos ficaram claros logo no primeiro vídeo: mostrar o outro lado da Câmara e do autarca. Especialistas em comunicação política dividem-se entre quem considera que se trata de uma estratégia de inovação que tem vindo a ser seguida desde que Carlos Moedas se candidatou à maior autarquia do país e quem acredita que a rede social está a ser usada de forma errada.

Aos olhos da equipa de comunicação de Carlos Moedas no TikTok, a criação de uma página nesta rede social é um reflexo de uma “nova forma de fazer política”, que tem como intuito atingir “um segmento mais jovem que muitas vezes está distante da ação política”. O objetivo é que, numa rede social com conteúdos orgânicos e em constante rotação, Carlos Moedas dê a conhecer o “outro lado” do presidente e da Câmara e consiga aproximar-se dos jovens (a faixa etária predominante na rede social que está a crescer a nível nacional).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.