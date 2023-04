Afinal, a “depressão pós-Porto”, como tinha a capa do jornal Record a 12 de abril após a derrota do Benfica frente ao Inter na Luz na primeira mão dos quartos da Liga dos Campeões, durou mais uns dias do que se pensava. Mais em concreto, durou o suficiente para até a questão do título que parecia controlada tornar-se uma corrida em aberto depois de mais um desaire em Chaves. Ao todo, e em oito dias, os encarnados tiveram três insucessos consecutivos, marcaram apenas um golo (que até foi na própria baliza, de Diogo Costa) e iam agora a Milão evitar a pior série de sempre que aconteceu apenas duas vezes em 1940/41 e 1996/97. Que mensagem podia Roger Schmidt passar aos jogadores para desbravar o caminho para o “milagre”? Também aqui, a mesma publicação tentou ir mais longe e descodificou a palestra no Giuseppe Meazza.

