O XM é o SUV topo de gama da BMW, com mais de 5,1 metros de comprimento e quase 2,8 toneladas de peso. A versão disponível em Portugal é híbrida plug-in (PHEV), associando um motor 4.4 V8 sobrealimentado com 485 cv e 650 Nm a uma unidade eléctrica com 197 cv e 280 Nm, que por sua vez é alimentada por uma bateria com 29,5 kWh de capacidade (25,7 kWh úteis), o suficiente para anunciar uma autonomia de 83 km em modo eléctrico, de acordo com o método europeu WLTP. Mas esta proposta com um valor que ronda 200 mil euros, vai ser em breve complementada pelo XM 50e, uma versão mais acessível, ainda que menos possante.

Com mais de 5,1 metros de comprimento e cerca de 2,8 toneladas de peso, XM 50e é um SUV imponente 2 fotos

O XM é um SUV imponente, mas o motor 4.4 V8 biturbo se por um lado lhe reforça a nobreza, incrementa por outro lado os custos. Daí que o construtor alemão tenha concebido uma versão mais comedida em potência e preço, a 50e, que esta semana revelou ao público. O preço do novo XM 50e ainda não foi avançado, mas será certamente muito mais em conta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em vez do 4.4 V8 biturbo, o XM 50e monta um motor 3.0 com seis cilindros em linha, igualmente biturbo, substancialmente mais simples e barato. Como PHEV que é, o XM 50e recorre ao mesmo sistema de electrificação dos restantes XM, ou seja, um motor eléctrico com 197 cv, alimentado por uma bateria com 25,7 kWh úteis. A autonomia anunciada em modo eléctrico, devido à ligeira redução do peso, sobe para 84 km.

A potência total do XM 50e é de 475 cv, distribuída pelas quatro rodas pelo sistema xDrive da marca, o que lhe permite ser capaz de ir de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos. Com esta capacidade de aceleração, o XM 50e pode não estar ao nível dos SUV topo de gama da BMW equipados com o V8, mas decididamente não envergonhará o potencial cliente.