É um dado meramente indicativo que vale o que vale. Porque há a questão de jogar em casa ou fora, a parte dos momentos distintos que todas as equipas atravessam na temporada, o ponto dos objetivos que podem ou não estar ainda em jogo. Ainda assim, e se a diminuição da vantagem do Benfica na liderança abriu aquilo que parecia ser uma questão fechada, a comparação com os resultados registados na primeira volta deixa um outro dado: se os quatro primeiros classificados tivessem o mesmo desempenho, tudo ficaria adiado apenas para a última jornada do Campeonato, tendo em conta que o FC Porto fez mais três pontos nessa sequência de encontros do que o Benfica (e o Sp. Braga manteria de forma destacada o terceiro lugar).

Nessas últimas seis jornadas da primeira volta, entre os 18 pontos possíveis, os dragões só empataram e sem golos com o Casa Pia, ao passo que os encarnados perderam em Braga e registaram uma igualdade no dérbi com o Sporting. Já os minhotos tropeçaram somente em casa frente ao Casa Pia, ao passo que o Sporting, além do empate com o Benfica, perdeu na Madeira com o Marítimo. Assim, todas as posições na Primeira Liga iriam manter-se mas as decisões do título e da entrada direta na Champions ficariam para a derradeira ronda, que contará com Benfica-Santa Clara, FC Porto-V. Guimarães, Sp. Braga-P. Ferreira e Vizela-Sporting.

Também por isso, as três próximas jornadas serão determinantes para essas definições, até para perceber a resposta que o Benfica conseguirá dar depois da série de quatro encontros consecutivos sem vitórias com três derrotas frente a FC Porto, Inter e Desp. Chaves com um Estoril que caiu a pique na classificação, perdeu oito das últimas nove partidas e está com três pontos acima do 16.º lugar. Depois desse duelo na Luz, a equipa de Roger Schmidt defronta em Barcelos o Gil Vicente, que tirou pontos a FC Porto e Sporting, e recebe o Sp. Braga, naquele que será o jogo chave para todas as contas entre os lugares cimeiros. Já os portistas, que no sábado jogam em casa do aflito P. Ferreira, têm de seguida o dérbi com o Boavista no Dragão e jogam fora com a grande sensação da temporada em Portugal até ao momento, o Arouca.

Benfica (71 pontos em 28 jogos)

23 de abril (Primeira Liga, 18h), Estoril (casa)

29 de abril (Primeira Liga, 20h30), Gil Vicente (fora)

7 de maio* (Primeira Liga), Sp. Braga (casa)

14 de maio* (Primeira Liga), Portimonense (fora)

21 de maio* (Primeira Liga), Sporting (fora)

28 de maio* (Primeira Liga), Santa Clara (casa)

FC Porto (64 pontos em 27 jogos)

22 de abril (Primeira Liga, 20h30), P. Ferreira (fora)

26 de abril (Taça de Portugal, 20h30), Famalicão (fora)

30 de abril (Primeira Liga, 18h), Boavista (casa)

4 de maio (Taça de Portugal, 20h30), Famalicão (casa)

7 de maio* (Primeira Liga), Arouca (fora)

14 de maio* (Primeira Liga), Casa Pia (casa)

21 de maio* (Primeira Liga), Famalicão (fora)

28 de maio* (Primeira Liga), V. Guimarães (casa)

4 de junho** (Taça de Portugal), final, Sp. Braga/Nacional

Sp. Braga (62 pontos em 26 jogos)

21 de abril (Primeira Liga, 20h15), Casa Pia (fora)

25 de abril (Taça de Portugal, 19h30), Nacional (casa)

29 de abril (Primeira Liga, 15h30), Portimonense (casa)

7 de maio* (Primeira Liga), Benfica (fora)

14 de maio* (Primeira Liga), Santa Clara (casa)

21 de maio* (Primeira Liga), Boavista (fora)

28 de maio* (Primeira Liga), P. Ferreira (casa)

4 de junho** (Taça de Portugal), final, FC Porto/Famalicão

Sporting (55 pontos em 26 jogos)

24 de abril (Primeira Liga, 20h15), V. Guimarães (fora)

30 de abril (Primeira Liga, 20h30), Famalicão (casa)

7 de maio* (Primeira Liga), P. Ferreira (fora)

14 de maio* (Primeira Liga), Marítimo (casa)

21 de maio* (Primeira Liga), Benfica (casa)

28 de maio* (Primeira Liga), Vizela (fora)

* data referência sujeita a alterações

** em caso de passagem nas meias da Taça de Portugal