Os vilões estão a tomar conta da NBA: os filmes de cowboys que vão de Este a Oeste

A maneira como os Golden State Warriors têm abordado os playoffs traduz em parte as dificuldades que tiveram desde o início da temporada. Os campeões em título estão no meio de uma série com os Sacramento Kings onde, literalmente, lutam para sobreviver. Durante o jogo 2 da eliminatória à melhor de sete, cada vez que o poste dos Kings, Domantas Sabonis, entrava no pintado, os braços dos adversários faziam de rede para o conter, levando-o a aterrar na quadra, em várias ocasiões, como um pano para limpar o chão. O lituano carregou o principal jogador interior dos Warriors, Kevon Looney, de faltas, obrigando-o a passar mais tempo no banco do que o treinador de Golden State, Steve Kerr, desejava. A partir daí, entrou em cena Draymond Green. Sabonis teve que conquistar cada centímetro do pintado, muitos dos quais usou para marcar 24 pontos. Draymond Green não terminou o encontro.

O jogo que viria a terminar com a vitória dos Kings (114-104) entrava nos momentos decisivos. Stephen Curry recolheu o ressalto. No meio da disputa, Sabonis caiu numa zona próxima de Draymond Green. O jogador dos Warriors corria para o meio-campo ofensivo usando o balanço de uma pisadela do peito de Sabonis que ficou em óbvias dificuldades. Após reverem as imagens, o árbitros averbaram uma falta flagrante tipo 2 (castigo aplicado por “contacto desnecessário e excessivo contra um adversário”, segundo os regulamentos da NBA) a Draymond Green, o que levou à expulsão imediata do jogador dos Golden State Warriors que, antes de abandonar o court, trocou farpas com os adeptos dos Kings.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

Kings fans not happy with Draymond. pic.twitter.com/LyWBil4beJ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

Green é o mapa dos corredores da indisciplina. No início da temporada, foi revelado um vídeo onde aparece a dar um murro no próprio colega de equipa, Jordan Poole, durante um treino, tendo mais tarde pedido desculpa num vídeo divulgado nas redes sociais. “É uma oportunidade para reconstruir a confiança no nosso balneário”, disse aos jornalistas. Nos últimos anos, o extremo/poste tem ocupado os lugares cimeiros dos jogadores com mais faltas técnicas na NBA por ser muito vocal nos protestos com os árbitros.

O episódio com Sabonis aconteceu na presença do comissário da NBA, Adam Silver, que se encontrava no Golden 1 Center a assistir ao jogo. A liga não ficou indiferente à situação. Draymond Green foi suspenso por um jogo (prática pouco comum na NBA que, normalmente, aplica multas aos jogadores e não suspensões) “com base no histórico de atos anti-desportivos”, de acordo com a informação divulgada pela liga norte-americana.