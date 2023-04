O BuzzFeed tomou a decisão de encerrar o seu site de notícias. Foi através de um memorando enviado aos funcionários que Jonah Peretti, CEO e fundador da empresa-mãe, anunciou, na passada quinta-feira, que não era possível “continuar a financiar o BuzzFeed News”.

Jonah Peretti explicou que tomou “a decisão de investir em excesso” no BuzzFeed News por “adorar” o conteúdo que aí era produzido, mas reconheceu que demorou a aceitar que as redes sociais não fornecem o apoio financeiro necessário para “apoiar o jornalismo premium e gratuito” e para tornar o negócio rentável. Entre os desafios que levaram ao encerramento, o CEO, citado pelo The Verge, listou “uma pandemia, um mercado SPAC [Special Purpose Acquisition Companies] enfraquecido que rende menos capital, uma recessão tecnológica, uma economia difícil, um mercado de ações em declínio, um mercado de publicidade digital em desaceleração e mudanças contínuas nas audiências e nas plataformas”.

De acordo com o The Guardian, o fecho da divisão de notícias afetará cerca de 60 dos 1.200 funcionários do BuzzFeed. Ainda assim, alguns desses trabalhadores receberão propostas para integrar a equipa do HuffPost e do BuzzFeed.com. Peretti adiantou ainda que existirão despedimentos nos restantes departamentos: serão despedidas 180 pessoas, cerca de 15% da força de trabalho do BuzzFeed. A empresa garantiu que vai continuar a publicar notícias no HuffPost, site que comprou em 2020 e que, segundo o CEO, é lucrativo e menos dependente das redes sociais.

