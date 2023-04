O principal opositor público do regime de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, saiu da Venezuela numa altura em que se especulava que estaria a ser preparada a sua detenção. Segundo confirmou o próprio numa publicação nas suas redes sociais, o responsável atravessou a fronteira “a pé” e irá participar numa cimeira organizada pelo Presidente colombiano, Gustavo Petro, para debater a crise na Venezuela.

“Acabo de chegar à Colômbia, tendo vindo da mesma forma que milhões de venezualanos antes de mim: a pé“, confirmou Juan Guaidó, acrescentando que a sua saída da Venezuela – a primeira desde 2000 – é feita no contexto de uma cimeira que acontece nesta terça-feira na Colômbia. Porém, o momento escolhido coincide, também, com vários rumores que surgiram nos últimos dias de que o principal opositor de Maduro estaria a procurar asilo na embaixada de França em Caracas.

Há várias semanas que existem informações de que o regime de Maduro estaria prestes a prender Guaidó, no âmbito de uma pretensa operação anti-corrupção. “Neste caminho que segui, sempre houve riscos. E não estou a falar, apenas, dos últimos quatro anos, infelizmente passei os últimos 10 anos a ir a tribunais ver líderes sob julgamento e a ir a funerais de pessoas jovens assassinados pela ditadura… É sempre um risco enfrentar uma ditadura”, afirmou Guaidó ao espanhol El Mundo há poucas semanas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No comunicado divulgado esta terça-feira, Guaidó confirma que na Colômbia irá ter encontros com “membros da diáspora venezuelana que foram expulsos por Maduro”. “Espero que esta cimeira possa garantir que o regime de Maduro volte para a mesa das negociações no México e se aceite um calendário credível para que haja eleições livres e justas”, afiança o opositor venezuelano. Essa é uma referência às negociações que estão a decorrer no México, promovidas por mediadores noruegueses, e que estão num impasse desde o final do ano passado.

Queridos venezolanos, hoy 24 de abril quiero informales lo siguiente en este comunicado. Más tarde me estaré comunicando nuevamente con ustedes sobre nuestros siguientes pasos. Dios los bendiga. pic.twitter.com/340tfoJRHP — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2023

Juan Guaidó acrescenta, porém, que “nos últimos dias, o regime voltou a aumentar as ameaças” contra si, acusando Maduro de o querer “silenciar”. “Não vou permitir a Maduro que faça isso”, garante.