A CMA, a entidade responsável pela área da Concorrência no mercado do Reino Unido, decidiu impedir a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A decisão final foi anunciada esta quarta-feira, depois de uma investigação aprofundada, que estava em curso desde setembro de 2022.

Em comunicado, é explicado que a CMA decidiu impedir o negócio entre a dona do Windows e a responsável pelo jogo “Call of Duty” por considerar que a aquisição “poderia alterar o futuro do rápido mercado de jogos cloud, levando a inovação reduzida e a menor escolha para os jogadores britânicos nos próximos anos”. A fusão entre as duas empresas “seria perigosa para a concorrência”.

A Microsoft anunciou em janeiro de 2022 a intenção de comprar a Activision Blizzard por 68,7 mil milhões de dólares, naquela que poderá ser a maior aquisição já feita no mundo dos videojogos. O negócio levantou dúvidas devido a dois grandes pontos: o mercado de jogos cloud e o acesso de outras empresas, como a Sony e a Nintendo, ao portefólio de títulos da Activision, que inclui o conhecido jogo “Call of Duty”.

