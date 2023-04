Boaventura de Sousa Santos (BSS) acusou Moira Millán de fazer “acusações falsas e caluniosas” e exige “um pedido de desculpas público” à ativista mapuche, que o acusa de assédio sexual. Num documento de 12 páginas enviado ao Público, o fundador e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra apresenta trocas de emails que, acredita, “desmentem as imputações”.

Neste documento, Boaventura refuta apenas às acusações de Moira Millán com o argumento de que foi “a acusação mais grave” feita contra si e, por isso, responde-lhe em primeiro lugar, justificando que “quanto às outras acusações que têm vindo a lume”, vai “recolher informações” e tomará “as mediadas adequadas”. Questionado pelo jornal sobre as acusações concretas da investigadora Bella Gonçalves — de que BSS lhe terá acariciado o joelho, prometendo que “todas as portas” do centro se abririam caso aprofundassem a sua “relação pessoal” — respondeu querer que o CES faça as “apurações necessárias” para que “se possa defender”.

