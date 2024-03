Boaventura. Mulheres que denunciaram abusos prometem reação pública (e "vítimas poderão estar presentes"). O que esperar da análise do CES?

Coletivo já tinha acusado a comissão de se ter “esquecido das vítimas” e criticou o prazo para denúncias

Ao Observador, através de uma mensagem escrita, a advogada não quis adiantar ao certo qual a reação deste coletivo de mulheres, dizendo apenas que o mesmo “vai posicionar-se publicamente provavelmente na próxima semana”. “É possível que se faça uma apresentação pública com participação das vítimas, após a análise com rigor dos conteúdos do relatório”, acrescentou ainda.

O coletivo tinha divulgado recentemente uma carta aberta (antes da publicação do relatório), em que fez duras críticas à comissão independente, criada a 1 de agosto do ano passado, no seguimento da publicação do capítulo “As paredes falaram quando mais ninguém podia”, do livro “Sexual Misconduct in Academia” (Conduta Sexual Imprópria na Academia), com o selo da editora britânica Routledge e a assinatura de três investigadoras, Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya Tom.

Na carta criticava-se o facto de as denunciantes não terem recebido resposta às denúncias enviadas e de não ter existido um “compromisso de receber o relatório da comissão independente”, antes de ele ser tornado público. “O relatório, realizado com base na partilha das nossas histórias de sofrimento, será apresentado às/aos investigadoras/es do CES antes de nos ser apresentado”, apontaram.

Tal levou o coletivo a afirmar que “a dignidade e a segurança das vítimas não são a prioridade deste processo“. “Fazem-nos crer que as vítimas foram esquecidas“, sublinharam.