Londres está em contagem decrescente para a coroação de Carlos III, que acontece no próximo sábado dia 6 de maio e o primeiro ensaio com o cortejo completo aconteceu durante a madrugada de terça para quarta-feira, com o arranque ao som do hino nacional pelas 00h20, segundo relata o Telegraph.

Soldados fardados, cavalos e ambas as carruagens que terão um papel nos cortejos da coroação, fizeram o percurso que liga entre o Palácio de Buckingham à Abadia de Westmnister, passando pela avenida The Mall, pelo Admiralty Arch e descendo a avenida de Whitehall. Este percurso será feito pelos reis em duas carruagens diferente, a caminho da coroação e, depois, em sentido inverso. O cortejo regressou ao palácio pouco depois das 3h00 da manhã.

O ensaio foi acompanhado por várias pessoas que se acumularam nas ruas, entre elas as que queria ver passar os familiares que participavam no cortejo, como as ocupantes das 15 tendas que já estão montadas na avenida em frente ao palácio, segundo conta o jornal britânico.

O ensaio aconteceu durante a noite, poucas horas depois de um homem ter sido detido pela polícia por atirar cartuchos de espingarda para o interior do Palácio de Buckingham. O homem foi revistado e tinha consigo uma faca e uma mala suspeita, contudo não tinha nenhuma arma de fogo, segundo informou a polícia, mas os acontecimentos levaram ao fecho de estradas e à montagem de um cordão de segurança em volta do palácio.

Já durante a manhã desta quarta-feira, o Rei, a rainha, os príncipes de Gales com os três filhos e a princesa Ana estiveram na Abadia de Westminster para um ensaio para a coroação, segundo registou o Daily Mail.