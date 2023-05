A irmã de Madeleine McCann falou publicamente pela primeira vez desde o desaparecimento de Maddie 3 de maio de 2007, na praia da Luz, no Algarve. A declaração emocionada aconteceu durante uma vigília para marcar os 16 anos do desaparecimento da criança.

Amelie, agora com 18 anos, juntou-se com os pais na noite de terça-feira para participar na cerimónia. Juntamente com Kate e Gerry McCann, foi recebida pelos habitantes da pequena vila de Rothley, em Leicestershire, no Reino Unido. De acordo com o Daily Mail, Fiona Payne, uma das amigas dos pais de Madeleine que estava no Algarve na altura do seu desaparecimento, esteve igualmente na vigília.

É bom que tanta gente esteja aqui reunida hoje, mas é uma ocasião triste”, afirmou Amelie McCann.

Madeleine McCann's younger sister Amelie, 18, speaks publicly for the first time at candle ceremony to mark 16 years since her disappearance, calling it 'a sad occasion' pic.twitter.com/WOhWsZjOgY — HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@Hak_2861) May 3, 2023

O irmão gémeo de Amelie, Sean, não esteve ao lado da família, segundo a imprensa britânica. Acompanhada por uma amiga, a irmã de Maddie acendeu uma vela que colocou junto de várias fotografias de Madeleine. Tanto Kate como Gerry McCann optaram por não falar publicamente. A amiga do casal aproveitou a ocasião para ler um poema de Emily Dickinson em homenagem a Madeleine, numa cerimónia que contou com um discurso das autoridades religiosas locais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estamos aqui reunidos nesta noite para mostrar o nosso amor por Madeleine e por todas as crianças que foram retiradas das suas famílias contra a sua vontade”, disse o reverendo Rob Gladstone, que conduziu a vigília. “Estamos aqui também para encorajar o outro a manter a esperança e rezar por um renovar de forças depois deste longo tempo.”

▲ Os pais de Madeleine McCann, Kate e Gerry, e os irmãos, Sean e Amelie, chegam ao aeroporto de East Midlands, no Reino Unido, no dia 9 de setembro de 2007, quatro meses depois do desaparecimento de Madeleine Getty Images

A polícia alemã aponta como um dos principais suspeitos do rapto de Madeleine McCann Christian Brueckner, um homem de 45 anos a servir uma pena na Alemanha pela violação de uma turista norte-americana no mesmo resort onde a família McCann se encontrava, perto da Praia da Luz.