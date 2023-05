O FC Porto disputava com o FC Barcelona, a última equipa não portuguesa das quatro que participaram nas meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, um lugar no jogo decisivo. Depois de eliminar o Benfica (4-2), os dragões tinham pela frente um verdadeiro desafio. Os catalães derrotaram o Barcelos nos oitavos e contavam com dois nomes conhecidos, João Rodrigues e Hélder Nunes, para impedirem uma final totalmente portuguesa, uma vez que, na outra meia-final, a Oliveirense vai defrontar o Valongo.

Do lado do FC Barcelona, até há a possibilidade de João Rodrigues e Pau Bargalló, na próxima temporada, encontrarem o FC Porto mais vezes, pois, segundo o jornal A Bola, os dois jogadores podem reforçar o Benfica na próxima temporada. “Não sei o que é que o futuro dirá. Não é para fugir à questão, não sei mesmo. Tenho mais um ano de contrato com o FC Barcelona, estou muito feliz. Quero aproveitar o que me falta. Agora, o foco é esta Final Eight que é um grande objetivo, um grande sonho”, comentou João Rodrigues sobre o um interesse de um clube que já representou e que parece em reformulação, sendo que o treinador, Nuno Resende, pode estar de saída para dar lugar a Juan Copa (HC Liceo), conta o Record.

Nos 33 encontros anteriores entre FC Porto e FC Barcelona, os espanhóis venceram 16, sendo que, da última vez que os clubes se encontraram, nas meias-finais da Liga Europeia 2018/19, verificou-se um empate (1-1). Os dragões acabaram por conseguir o acesso à final no desempate por grandes penalidades com o golo decisivo a ser apontado por… Hélder Nunes, hoje nos catalães.

O FC Porto começou bem. Um golo de Rafa cedo colocou os dragões na frente. O FC Barcelona respondeu com por Pau Bargalló. A primeira parte não inclinou o resultado para nenhum dos lados. Depois do intervalo, a equipa portuguesa cavou um fosso impossível para o conjunto blaugrana anular.

A superioridade azul e branca começou a fazer-se notar quando Gonçalo Alves converteu um livre direto. De seguida, Xavi Barroso deu a primeira vantagem de dois golos aos dragões que dispuseram novo livre direto quando o FC Barcelona atingiu a décima falta. Só que o FC Porto não precisou de aproveitar a oportunidade para, mesmo assim, cimentar o domínio no início da segunda parte, visto que Ezequiel Mena fez o 4-1.

A utilidade do jogador argentino esfumou-se quando viu um cartão azul e deixou os catalães em power-play. Hélder Nunes aproveitou a superioridade numérica para reduzir. Novo cartão azul, desta vez para Rafa, ofereceu a Pau Bargalló um livro direto que deixou tudo em aberto até aos instantes finais, onde o FC Barcelona colocou o 4-3 em causa. O FC Porto aguentou a pressão e carimbou o acesso à final da Liga dos Campeões onde está agora à espera de Valongo ou Oliveirense.