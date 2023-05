O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP) apresentou um pré-aviso de greve para alguns dias no final de maio e em vários dias de junho, depois de ter reunido com o ministro João Galamba e de não lhe ter sido apresentada uma proposta de aumentos salariais, como foi prometido em janeiro.

Segundo o pré-aviso entregue, a que o Observador teve acesso, é declarada greve à prestação de trabalho “em relação a todas e quaisquer operações e atividades que [os trabalhadores] devam ou possam intervir”, no seguinte calendário:

Das 00h00 do dia 25 de maio de 2023, até às 24h00 do dia 26 de maio de 2023.

Das 00h00 do dia 30 de maio, até às 24h00 do dia 01 de junho de 2023.

Das 00h00 às 24h00 dos dias 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de junho de 2023.

O SNTAP queixa-se de não ter recebido do ministro das Infraestruturas, João Galamba, uma proposta sobre aumentos salariais, que tinha sido prometida em janeiro. A estrutura acredita que “o principal obstáculo residirá na posição do Ministério das Finanças“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O presidente do SNTAP, Serafim Gomes, já tinha explicado ao Observador que, além da atualização salarial propriamente dita, um dos impasses é um despacho que foi dirigido pelo Governo, em dezembro, às administrações das empresas do setor público empresarial para que procedessem a aumentos da massa salarial global — e não na tabela salarial — de até 5,1%. Esse despacho, argumentam, impossibilita a operacionalização dos aumentos nas administrações portuárias, onde há regras remuneratórias distintas. O sindicato admite desconvocar a greve se a tutela, entretanto, apresentar uma proposta “razoável”.

O SNTAP também se queixa da “subsistência e arrastamento de várias situações laborais por parte de algumas Administrações Portuárias, inclusive em claro prejuízo para os trabalhadores e até para a(s) própria(s) Administrações”. Para as greves, propõe como serviços mínimos os mesmos que se aplicaram na greve de dezembro.

O pré-aviso de greve aplica-se às administrações portuárias dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines e Algarve e Companhia Logística de Terminais Marítimos (terminal de Sines). A última greve, que começou em dezembro e foi desconvocada em janeiro, provocou dificuldades no abastecimento de empresas.