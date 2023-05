Ucrânia e Itália reforçaram laços depois dos encontros de Volodymyr Zelensky com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e com a primeira-ministra, Giogia Meloni. O presidente ucraniano aterrou na manhã deste sábado, 13 de maio, em Roma, onde decorreram as duas reuniões. “A Itália esteve e está do lado certo, do lado da verdade nesta guerra”, declarou Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano seguiu depois para o Vaticano, onde decorreu uma audiência privada com o Papa Francisco, naquele que foi o primeiro encontro entre os dois. Entre um sítio e o outro, o governo ucraniano confirmou a ida de Zelensky para Berlim. O presidente ucraniano será recebido no domingo, 14 de maio, pelo chanceler Olaf Scholz, e pelo presidente, Frank-Walter Steinmeier.

Saiba tudo o que aconteceu no 444.º dia de guerra na Ucrânoa.

Volodymyr Zelensky encontrou-se com o Papa Francisco, numa audiência privada, no Vaticano. O presidente ucraniano aterrou este sábado em Roma.

O governo ucraniano confirmou a ida de Volodymyr Zelensly a Berlim. O presidente ucraniano vai ser recebido no domingo pelo chanceler, Olaf Scholz, e pelo presidente, Frank-Walter Steinmeier, naquela que é a primeira visita à Alemanha desde o início da invasão russa.

Zelensky esteve reunido também com Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana. A reunião confirmou o "posicionamento pró-Ucrânia muito claro em Itália", afirmou Meloni. Governante italiana deixou mensagem à Rússia: "Moscovo, parem as vossas tropas".

Ainda na visita a Itália, Zelensky conversou com Serio Mattarella, presidente italiano. "A paz, pela qual todos trabalhamos, deve restaurar a justiça e o direito internacional. Deve ser uma verdadeira paz e não uma rendição", declarou o chefe de Estado. "A Itália esteve e está do lado certo, do lado da verdade nesta guerra", disse, por sua vez, Zelensky.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! ???????????????????????????????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Na reunião entre Volodymyr Zelensky e Sergio Mattarella, também o tema do alegado sequestro de crianças ucranianas pela Rússia foi discutido.

