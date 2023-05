Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, aterrou na manhã deste sábado, 13 de maio, no aeroporto de Ciampino, em Roma, onde decorreram os encontros com o presidente italiano, Sergio Mattarella e com a primeira-ministra, Giorgia Meloni. Seguiu depois para o Vaticano, onde se encontrou e com o Papa Francisco naquele que foi o primeiro encontro entre o chefe máximo da Igreja católica e o presidente ucraniano.

A audiência privada terá durado cerca de 40 minutos e terminou com uma troca de ofertas: o Papa Francisco ofereceu uma escultura com a representação de um ramo de oliveira, figura que representa a paz, a Zelensky. Já a Ucrânia optou por uma imagem de uma Virgem Maria, pintada num colete à prova de balas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.