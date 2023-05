“Não, sinto-me zero por cento campeão. Não me sinto campeão de todo. Não existem quase campeões ou somos campeões ou não. Respeito o futebol, os adversários e é claro que estamos numa ótima situação. Podemos ser campeões com mais uma vitória mas vamos ter um jogo muito difícil contra o Sporting”, dizia Roger Schmidt após a goleada do Benfica no Algarve frente ao Portimão, que deixou a equipa mais próxima de voltar a vencer o título quatro anos depois. No entanto, e pelo discurso do alemão, a hipótese de fazer a festa já este domingo com uma derrota do FC Porto no Dragão com o Casa Pia não se colocava sequer. Ao intervalo, as coisas não eram assim. E, em termos virtuais, os encarnados eram mesmo campeões…

No segundo tempo, que começou com um atraso grande face à palestra bem mais longa de Sérgio Conceição durante o intervalo com todos os jogadores entre titulares e suplentes, o FC Porto conseguiu dar a volta a esse cenário – até porque poderia colocar o segundo lugar e consequente entrada direta na Champions em risco, por ter somente dois pontos de avanço nas duas últimas rondas do Campeonato – e o Benfica só foi matematicamente campeão durante 11 minutos (mais dois dos descontos, quando Evanilson marcou o autogolo que deu vantagem aos gansos), após o empate de Taremi aos 56′ e mais tarde o 2-1 de Danny Loader no terceiro minuto de descontos que carimbou um triunfo arrancado a ferros pelos dragões que mantém tudo na mesma entre quatro pontos de distância das águias e cinco de avanço sobre o Sp. Braga.

Desta forma, passam a existir três possibilidades para ser encontrado o campeão, sendo que em dois cenários só o Benfica está na corrida e numa hipotética terceira hipótese entra também o FC Porto na luta.

Hipótese 1: Benfica faz a festa no dia 20 (a partir de Famalicão)

O segundo match point do título irá acontecer no próximo sábado (20h30), quando o FC Porto se deslocar de novo a Famalicão depois de duas mãos com muita história nas meias-finais da Taça de Portugal onde os famalicenses levaram as decisões para prolongamento e só perderam nos descontos do tempo extra. Caso os dragões percam, o Benfica é campeão em termos matemáticos; caso empatem, o Benfica será campeão num plano “virtual”, tendo em conta a vantagem na diferença de golos marcados e sofridos; caso ganhem, tudo fica adiado pelo menos mais 24 horas até ao dérbi de Alvalade.

Hipótese 2: Benfica faz a festa no dia 21 (em Alvalade)

Se o FC Porto conseguir passar em Famalicão, o Benfica tem o terceiro match point para ser campeão no domingo (20h30), neste caso a depender apenas de si. Se os azuis e brancos tiverem ganho na véspera, os encarnados asseguram o título se vencerem o Sporting; se tiveram empatado, a igualdade chega para garantir a festa; em caso de derrota, tudo fica adiado mais uma semana para a última jornada.

Hipótese 3: Benfica ou FC Porto fazem a festa no dia 27 ou 28 (na Luz ou no Dragão)