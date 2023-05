O milagre do anjo Gabriel evitou o apocalipse (a crónica do FC Porto-Casa Pia)

O objetivo era muito simples: não perder. Este domingo, o FC Porto entrava em campo já depois de o Benfica golear o Portimonense e sabia que, matematicamente, uma derrota contra o Casa Pia entregava desde já o título aos encarnados. E os dragões até podem não ser campeões nacionais — mas pretendiam adiar ao máximo a quase inevitabilidade que os encarnados conquistaram.

A equipa de Sérgio Conceição chegava à partida vinda de oito vitórias consecutivas, entre Campeonato e Taça de Portugal, mas a irregularidade exibicional e a margem curta de muitos desses triunfos não permitia abrir a porta a uma enorme confiança. O treinador dos dragões tornou-se recentemente o técnico com mais partidas no banco do clube, ultrapassando o registo de José Maria Pedroto, mas garante que trocava qualquer tipo de recorde pela conquista do título.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Casa Pia, 2-1 32.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Fábio Cardoso (Gabriel Veron, 56′), Wendell, Uribe, Stephen Eustáquio (Grujic, 84′), André Franco (Danny Loader, 84′), Galeno, Evanilson (Toni Martínez, 84′), Taremi (David Carmo, 90+8′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Zaidu, Rodrigo Conceição, Bernardo Folha Treinador: Sérgio Conceição Casa Pia: Ricardo Batista, Fernando Varela (João Nunes, 78′), Vasco Fernandes, Zolotic (Tchamba, 74′), Derick Poloni, Ângelo Neto (Afonso Taira, 26′), Beni, Leonardo Lelo, Yuki Soma, Felippe (Rafael Martins, 74′), Godwin (Clayton, 78′) Suplentes não utilizados: Lucas Paes, Eduardo Fereira, Léo Bolgado, Diogo Pinto Treinador: Filipe Martins Golos: Evanilson (ag, 45+5′), Taremi (57′), Danny Loader (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Zolotic (49′), a Felippe (74′), a Afonso Taira (90+7′), a Danny Loader (90+9′)

“Trocava esse recorde pela vitória no Campeonato. A marca diz o que diz, estou cá há seis anos, os jogos vão somando. Fico honrado porque atrás de mim estão treinadores com um prestígio enorme, mas não me traz felicidade nenhuma. O que me interessa é ganhar amanhã, é ganhar títulos, sou muito obcecado por isso. Mas é o que é, não há nada de especial nesse recorde. O que importa é ganhar ao Casa Pia amanhã para na próxima jornada irmos a Famalicão dar uma boa resposta”, defendeu Conceição na antevisão do encontro deste domingo.

O treinador do FC Porto não contava com Marcano e Otávio, ambos castigados por acumulação de cartões amarelos, e lançava Fábio Cardoso e André Franco no onze inicial. Wilson Manafá voltava a ficar de fora da ficha de jogo, tal como tinha acontecido em Arouca, e Pepê era novamente a solução para a direita da defesa face à lesão de João Mário e em detrimento de Rodrigo Conceição. Do outro lado, num Casa Pia que está em 10.º lugar mas que levava seis jogos seguidos sem ganhar, Filipe Martins não contava com os lesionados Lucas Soares, Léo Natel e Kiki Silva e ainda com o médio Romário Baró, que está emprestado pelos dragões.

???????? 27' | Porto 0-0 Casa Pia Os passes certos do Casa Pia nos primeiros 27 minutos Nenhum entrou no último terço#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPCPAC #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/axkmKvTmjk — GoalPoint (@_Goalpoint) May 14, 2023

O FC Porto assumiu naturalmente as despesas do jogo, com Uribe a protagonizar a primeira oportunidade da partida ao atirar ao lado na sequência de um livre cobrado por Eustáquio na esquerda (8′). Os dragões atacavam maioritariamente pelo corredor esquerdo ou pela faixa central, com Pepê a atuar mais recuado do que o normal para apoiar Fábio Cardoso, que ficava muito exposto à velocidade de Godwin.

O avançado nigeriano era mesmo a principal ameaça do Casa Pia à baliza de Diogo Costa, assustando o guarda-redes português com um remate cruzado que passou muito perto do poste (9′) e deixando a defesa do FC Porto algo desmontada sempre que acelerava. Os dragões tinham mais bola, estavam quase sempre inseridos no meio-campo adversário e rodeavam o último terço dos lisboetas mas falhavam na definição, entre passes errados e uma desconcentração clara.

???????? 45' | Porto 0-1 Casa Pia Para lá do auto-golo, Evanilson não rematou e perdeu 7 dos 9 duelos que disputou na primeira parte#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPCPAC #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/bW4mh8BR6P — GoalPoint (@_Goalpoint) May 14, 2023

Já depois de tanto Eustáquio (14′) como André Franco (20′) rematarem por cima da baliza, Filipe Martins teve de fazer uma substituição forçada por lesão de Neto e lançou Afonso Taira no meio-campo. Taremi teve uma ocasião soberana para inaugurar o marcador mas rematou fraco e à figura de Ricardo Batista na cara do guarda-redes do Casa Pia (36′) e o FC Porto perdeu completamente o norte na ponta final da primeira parte.

Os lisboetas aproveitaram, subiram as linhas e pressionaram as fragilidades da equipa de Sérgio Conceição, que ia acumulando erros e perdas de bola. Godwin ficou perto de marcar em duas oportunidades quase consecutivas, desviando um cruzamento de Soma ao lado (44′) e rematando forte para Diogo Costa defender à segunda (45′), e o golo acabou mesmo por surgir já nos descontos. Poloni cobrou um livre na direita e Evanilson, ao primeiro poste, desviou para a própria baliza e colocou o FC Porto a perder (45+5′).

Os dois golos do ⚫️Casa Pia frente ao ????FC Porto na ????????Liga Portuguesa foram na sequência de bola parada:

2023 livre indireto > (autogolo)

1939 grande penalidade pic.twitter.com/sFgUKAFOM9 — Playmaker (@playmaker_PT) May 14, 2023

Os dragões foram para o intervalo a perder com o Casa Pia. Ou seja, ao intervalo no Dragão, o Benfica era campeão nacional no sofá e ouviam-se assobios nas bancadas do estádio. O FC Porto perdia por demérito próprio, perdia por falta de qualidade e intensidade e perdia, quase principalmente, porque Otávio não estava em campo. O internacional português fazia muita falta à equipa de Sérgio Conceição e era expectável que o treinador tentasse mudar alguma coisa logo no início da segunda parte.

???????? INTERVALO | Porto 0-1 Casa Pia ???? Dragão em desvantagem ao descanso

???? Autogolo de Evanilson ???????? nos descontos

???? Portistas por cima, mas gansos muito perigosos nas transições#Ligabwin #LigaPortugalbwin #FCPCPAC #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/rNn5FdzG10 — GoalPoint (@_Goalpoint) May 14, 2023

