Uma professora na Florida, nos Estados Unidos, está a ser alegadamente investigada por mostrar aos seus alunos o filme Strange World, segundo conta o The Guardian.. O enredo desta história de animação inclui um relacionamento homossexual e o filme é produzido pela Disney — que se opôs publicamente ao projeto lei “Don’t say gay” (em português “não diga gay”) promovido pelo governador da Florida, o republicano Ron DeSantis, e que limita a discussão sobre orientação sexual ou identidade de género nas salas de aula.

O caso foi divulgado na rede social Twitter, pelo utilizador Carl Zee, que afirma que a sua amiga, e professora, “mostrou o filme Strange World em sala de aula, e um aluno reportou aos pais o acontecimento. Agora está a ser investigada.” De acordo com o que foi revelado, a carta que a professora terá recebido aponta que estará a ser investigada por “suposta má conduta” e que devem ser tomadas “acções disciplinares”.

Carl Zee afirmou que a professora terá tido “permissão de todos os pais para exibir filmes da Disney e da Dreamworks na sala de aulas” e terá também permitido que os pais apontassem nomes de filmes que não queriam que fossem exibidos. “Ela não infringiu nenhuma lei”, afirma na sua rede social.

A lei já conhecida por “don’t say gay” tem feito subir a tensão entre o governador da Florida e a Disney, que tem vários parques temáticos no Estado governado por DeSantis, nomeadamente em River Creek. Este distrito é, aliás, conhecido por “Disney District” e passou também a estar no centro desta guerra. Depois de a Disney ter vindo publicamente criticar a lei de DeSantis, o governadora ameaçou a companhia com medidas sobre a área onde se localizam os seus parques que estão a ser vistas como retaliação.