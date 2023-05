A Autoridade Tributária, acompanhada pela GNR, está a realizar buscas na Torre das Antes, do Futebol Clube do Porto, no estádio de Alvalade e do Benfica. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador.

Em causa estão crimes de fraude, que envolvem transferências de jogadores, no âmbito da investigação que já resultou na constituição de dezenas de figuras do universo dos negócios desportivos.

Também a casa de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FCP e agente de futebol, e a Gestifute, empresa de gestão de carreiras de jogadores de futebol de Jorge Mendes, estão a ser alvo de buscas

De acordo com o Jornal de Notícias, no terreno estão elementos da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais, num processo dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIPA). As buscas visam provas de desvio de dinheiro e ocultação de rendimento em contratos de transferências de jogadores.

As buscas decorrem no âmbito da megaoperação “Fora de Jogo”, que já resultou em mais de 100 buscas, visando futubolistas, empresários, e as SAD dos principais clubes, tendo sido já constituídos mais de 130 arguidos.