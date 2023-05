O Méhari está de parabéns, porque faz 55 anos e… foi “pau para toda a obra”. Foi produzido em Portugal, respondeu a emergências médicas, cumpriu serviço militar e foi um aliado no lazer. Soprou 55 velas a 16 de Maio mas, para manter a chama acesa, a Citroën aproveitou para realçar o lado “inspirador” do modelo que foi produzido entre 1968 e 1987 e que, depois, verteu o seu apelo ao lazer e a sua capacidade multifacetada em modelos como o C3 Pluriel e, mais recentemente, o quadriciclo eléctrico My Ami Buggy.

Ora, no aniversário do Méhari, surgiu a confirmação de que, “em breve”, vai ser lançada uma nova geração do pequeno veículo a bateria. Na prática, trata-se do Buggy II, uma edição mais alargada depois do êxito que foi a primeira série limitada, que esgotou em escassos 18 minutos. Ao que o Observador apurou, os preços para o mercado português serão anunciados em breve, tal como está por dias a abertura das reservas do Buggy II, cujas entregas no nosso país estão previstas para o mês de Setembro – ainda a tempo de aproveitar os raios de sol nas incursões zero emissões.

Enquanto tal não acontece, importa relembrar que parte do sucesso do Ami se pode explicar pela adopção de soluções similares ao Méhari, da construção simples e leve, passando pelo carácter prático a bordo (alguns poderão considerá-lo minimalista), até à estética irreverente. O Méhari reunia todos estes ingredientes e a receita tem o mérito de ter sido dada a provar há mais de meio século. E quem provou, gostou.

Assente na plataforma do Dyane 6, o Méhari viu serem produzidas 144.953 unidades ao longo das quase duas décadas da sua existência, sendo que grande parte dessa produção era oriunda da Bélgica, da fábrica de Citroën de Forest. Porém, Mangualde também faz parte da história do Méhari, onde o cativante modelo também foi produzido de 1869 a 1983, num total de 19.749 exemplares. Abaixo traçamos o bilhete de identidade deste modelo, na forma de 10 curiosidades.