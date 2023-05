Casa Pia e Estoril Praia empataram este domingo 2-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual os golos surgiram nos últimos 20 minutos.

No Estádio Municipal de Leiria, ‘casa emprestada’ do Casa Pia, Cassiano marcou para os visitantes, aos 74 minutos, Felippe Cardoso empatou, de grande penalidade, aos 85, Godwin, também de penálti, adiantou os casapianos, aos 90+6, com Pedro Álvaro, aos 90+8, a fechar o resultado.

O empate deste domingo agrava a crise de resultados dos casapianos, que não ganham há oito jogos para o campeonato, e são nonos na I Liga, com 41 pontos, enquanto o Estoril Praia, já com a manutenção garantida, soma o segundo encontro sem perder e continua em 15.º, com 32.