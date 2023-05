Fora do Estádio de Alvalade, o dérbi começou com violência. Quando a bola começou a rolar, os problemas acabaram e o jogo não podia ter sido mais emocionante. No entanto, ambas as equipas acabaram por falhar os objetivos que traziam para esta noite. O Benfica não se sagrou campeão em casa do rival, tal como desejava, e o Sporting esgotou as hipóteses que ainda tinha de chegar à Liga dos Campeões. Os encarnados têm ainda chances de festejar pelo que, no final, a alegria foi o estado de espírito presente. O Sporting deu cara ao desalento.

