O cantor e poeta inglês Pete Brown, que escreveu alguns dos temas mais emblemáticos do supergrupo Cream, morreu ao final desta sexta-feira, de cancro, foi confirmado através de uma publicação feita na página oficial do artista no Facebook. Brown tinha 82 anos.

“Pete Brown, poeta ‘beat’, autor, músico, realizador e letrista, morreu na noite passada aos 82 anos depois de uma corajosa batalha com cancro”, refere a publicação, que lembra que Brown começou a sua carreira como poeta, em meados dos anos 50, inspirado por Dylan Thomas e Gerard Manley Hopkins e depois pela chamada Beat Generation, que tem como principais representantes Allen Ginsberg, William S. Burrough e Jack Kerouac.

A família do músico escocês Jack Bruce, com quem formou uma parceria de longa data até à morte deste em 2014, reagiu à morte do artista nas redes sociais. “Estamos extremamente triste por saber da morte do amigo e parceiro de escrita de longa data do Jack, Pete Brown, que morreu na noite passada”, escreveram os familiares do baixista dos Cream, lembrando que Brown e Bruce trabalharam juntos até ao lançamento do último álbum do músico em 2014, Silver Rails.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O génio único do Pete tem a habilidade de conjugar as imagens mais incríveis e estamos muito agradecidos pelas contribuições monumentais para o mundo da poesia e da música”, referiram os familiares de Bruce, enviando “condolências à mulher do Pete, Sheridan, e aos seus filhos, assim como a toda a sua família e amigos”.

Pete Brown nasceu a 25 de dezembro de 1940 em Surrey, em Inglaterra, no seio de uma família judaica que tinha deixado Londres pouco tempo antes para fugir aos bombardeamentos alemães. Em 1960, conheceu o poeta e artista visual Mike Horovitz num festival de jazz e juntou-se ao seu grupo itinerante de artistas. Os dois formaram um famoso grupo de poesia jazz que, em 1963, realizou uma residência artística no Marquee Club, em Londres. Em 1965, participaram numa leitura de poesia no Albert Hall, em Londres, refere a biografia de Bown disponível no seu site oficial.

Um ano depois, Brown foi convidado por Ginger Baker, baterista dos Cream, para escrever as letras do grupo de rock psicadélico, que tinha ainda como membros o baixista Jack Bruce e o guitarrista Eric Clapton. No mesmo ano, 1966, publicou o primeiro livro de poesia, Few, a que se seguiu Let ‘Em Roll, Kafka, em 1969. Até 2016, lançaria mais três coletâneas de poemas. Enquanto colaborador dos Cream, Brown foi responsável pelas letras de alguns dos temas mais famosos do grupo, como “I Feel Free”, “Sunshine of Your Love” e “White Room”.

[“Sunshine of Your Love”, dos Cream:]

Depois do fim precoce dos Cream, em 1968, Brown formou uma parceria com Bruce que durou 46 anos. A partir dos anos 70, Brown afastou-se temporariamente do mundo da música e focou-se na escrita de guiões para cinema. Nos anos 80, colaborou musicalmente com vários músicos de jazz. Em 2010, publicou um livro de memórias, White Rooms & Imaginary Westerns, um “odisseia anárquica”. De acordo com o The Guardian, o artista estava atualmente a trabalhar num projeto a solo, Shadow Club, que contava com Clapton entre os seus colaboradores.