Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O 455.º dia de guerra ficou marcado por um discurso do Presidente russo no Fórum Económico da Eurásia. Durante o evento Vladimir Putin voltou a apontar o dedo ao Ocidente, que acusou de tentar “chantagear” outros países a cortarem as relações com Moscovo. As declarações surgem no mesmo dia em que o Presidente da China, Xi Jiping, prometeu que a Rússia terá o “apoio firme” de Pequim, nomeadamente em “questões de interesse fundamental”.

Esta quinta-feira também estão estão em destaque as críticas do líder do grupo Wagner dirigidas ao ministro da Defesa russo, com quem está em guerra aberta há vários meses. Numa longa entrevista publicada esta quarta-feira no canal no Telegram, Yevgeny Prigozhin admitiu o fracasso da campanha russa na Ucrânia, alertou para o risco de uma revolução e pediu às elites que levem guerra a sério e parem de “abanar os rabos ao sol”. “Amo a minha pátria, sirvo Putin, Shoigu deve ser julgado e vamos continuar a lutar”, acrescentou.

