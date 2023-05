O papa Francisco lamentou este domingo o número de guerras e conflitos no mundo e manifestou incredulidade perante o que o Homem pode fazer, durante a homilia da missa de Pentecostes celebrada na Basílica de São Pedro.

O papa, que na sexta-feira teve de suspender a sua agenda devido a uma febre, retomou as suas atividades no sábado e presidiu este domingo a uma celebração em que os católicos comemoram a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.

Durante a homilia, Francisco lamentou que haja hoje tanta discórdia e divisão no mundo: “Estamos todos ligados e, no entanto, encontramo-nos desligados uns dos outros, anestesiados pela indiferença e oprimidos pela solidão”.

“Muitas guerras, muitos conflitos; parece incrível o mal que o Homem pode fazer”, lamentou o Papa, afirmando, no entanto, que “na realidade, o que alimenta as hostilidades é o espírito de divisão, o demónio, cujo nome significa precisamente aquele que divide”.

Segundo Francisco, o demónio “gosta de antagonismos, injustiças e calúnias. E diante do mal da discórdia, os nossos esforços para construir a harmonia não são suficientes”.

O pontífice argentino apelou também a que não haja divisões na Igreja porque “se a Igreja se polariza, o coração fragmenta-se”. “Não percamos tempo a criticar os outros e a zangarmo-nos connosco próprios, mas invoquemos o Espírito”, pediu.

Francisco terminou a homilia invocando o Espírito Santo para que renove “a face da terra” e seja “dom dos dons”, “harmonia da Igreja”, “espírito de perdão” e “harmonia do coração”.