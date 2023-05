Na semana de 12 de junho, vai decorrer na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, a “Semana de Eventos Pessoanos”, que coincide com o 135.º aniversário de Fernando Pessoa, que se celebra no dia 13. No âmbito da iniciativa, será realizado um colóquio internacional de homenagem a Eduardo Lourenço, grande admirador e estudioso da obra do poeta, cujo centenário se assinala este ano.

“Labirintos críticos de Eduardo Lourenço” decorrerá ao longo de dia 12, no Auditório da BNP, que tem à sua guarda o espólio de Pessoa. Entre os participantes contam-se os investigadores Steffen Dix, Ricardo Vasconcelos e Miguel Real, que abordarão diferentes aspetos da obra do escritor e ensaísta português, que nasceu no distrito da Guarda, a 23 de maio de 1923, e morreu em Lisboa, a 1 de dezembro de 2020, aos 97 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Passado o feriado municipal de 13 de junho, terá início no mesmo local um outro congresso internacional, “Variações de Fernando Pessoa. Da Presença à literatura contemporânea de língua portuguesa”, que contará com a presença de especialistas como Paulo de Medeiros, Enrico Martines, Raquel S. M. Souza ou Maria Irene Ramalho.

Entre 14 e 16 de junho, estes e outros investigadores vão falar de Pessoa e de outros escritores que com ele estabeleceram pontes, como Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena, Ruy Belo ou Ana Luísa Amaral, e ainda da receção internacional do poeta, hoje amplamente conhecido fora de Portugal.

A “Semana de Eventos Pessoanos” é organizada pelo grupo de investigação de Literatura e Cultura Portuguesas do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa (CLEPUL) e pela Cátedra de Estudos Portugueses da Universidad de los Andes, na Colômbia. A comissão organizadora é composta por Jerónimo Pizarro e Rui Sousa.

A programação completa estará em breve disponível no site do evento, aqui.